Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 27 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 197 жителей региона. Выздоровели 183 пациента, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 19524 человек подтвердили диагноз, вылечились 17208 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2390 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 332 тысяч раз.

Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 36 заболевших. В Брянском районе выявили 33 новых случая, в Жуковском – 13. В Унечском и Гордеевском районах зафиксировали по 12 инфицированных. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 27 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 декабря 2020 года:

— Брянск – 7994 (+36)

— Брянский район – 2347 (+33)

— Дятьковский район – 832 (+7)

— Карачевский район – 633 (+2)

— Клинцы – 517 (+2)

— Жуковский район – 494 (+13)

— Комаричский район – 478 (+8)

— Трубчевский район – 477 (+3)

— Стародубский район – 413 (+5)

— Новозыбков – 395 (+1)

— Выгоничский район – 395 (+5)

— Унечский район – 382 (+12)

— Брасовский район – 373 (+5)

— Сельцо – 349 (+6)

— Навлинский район – 347 (+4)

— Фокино – 336 (+6)

— Погарский район – 303 (+7)

— Климовский район – 296 (+1)

— Почепский район – 253 (+1)

— Клинцовский район – 253

— Мглинский район – 242 (+3)

— Суземский район – 235 (+2)

— Дубровский район – 219 (+7)

— Клетнянский район – 190 (+3)

— Красногорский район – 133 (+7)

— Суражский район – 127

— Гордеевский район – 115 (+12)

— Севский район – 108 (+1)

— Злынковский район – 106 (+5)

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 42

— Иногородние – 46.

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