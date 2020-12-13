Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 декабря 2020 года

Всего коронавирус обнаружили в 16 муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 13 декабря коронавирус выявили у 195 человек. Это новый антирекорд. В предыдущий раз больше всего заболевших за одни сутки было 10 декабря. Тогда опасный диагноз поставили 190 жителям региона. За прошедший день выздоровели 185 пациентов, от ковида скончались 7 еще человек.

В целом с начала пандемии в регионе у 19327 человек подтвердили диагноз, вылечились 17025 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2910 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 329 тысяч раз.

Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 62 заболевших. В Клинцах выявили 22 новых случая, в Климовском районе - 21, в Навлинском районе - 16, в Жуковском 11. За сутки зарегистрировали одного иногороднего пациента с ковидом. Всего коронавирус обнаружили в 16 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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