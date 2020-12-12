В Брянской области 13 декабря ухудшится погода

Автомобилистов призывают не лихачить на дорогах. Пешеходам рекомендуют носить обувь с нескользкой подошвой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 13 декабря ожидается ухудшение погоды. В воскресенье будет переменная облачность, ночью возможен снег. Днем синоптики обещают снег, мокрый снег и морось.

На дорогах сохранится гололедица, местами гололед. Будет дуть восточный ветер от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опуститься до минус 9 – минус 4. Днем будет от ноля до минус пяти.

При такой погоде возможны происшествия на дорогах, обрывы проводов, нарушения в работе служб ЖКХ. Автомобилистов призывают не лихачить на дорогах. Пешеходам рекомендуют носить обувь с нескользкой подошвой, рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

При чрезвычайных происшествиях звоните по телефонам 01, с мобильного 101 или 112. Также можно обратиться на телефон доверия главного управления МЧС России по Брянской области – 8 (4832) 443-000.

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