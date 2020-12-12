Всего коронавирус обнаружили в 16 муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 195 жителей региона. Выздоровели 185 пациентов, за сутки от ковида скончались 7 человек, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 19327 человек подтвердили диагноз, вылечились 17025 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2910 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 329 тысяч раз.

Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 62 заболевших. В Клинцах выявили 22 новых случая, в Климовском районе - 21, в Навлинском районе - 16, в Жуковском 11. За сутки зарегистрировали одного иногороднего пациента с ковидом. Всего коронавирус обнаружили в 16 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 декабря 2020 года:

— Брянск – 7958 (+62)

— Брянский район – 2314 (+17)

— Дятьковский район – 825 (+1)

— Карачевский район – 631 (+7)

— Клинцы – 515 (+22)

— Трубчевский район – 474

— Комаричский район – 470

— Жуковский район – 481 (+11)

— Стародубский район – 408

— Новозыбков – 394 (+1)

— Выгоничский район – 390

— Унечский район – 370

— Брасовский район – 368 (+4)

— Сельцо – 343

— Фокино – 330

— Навлинский район – 343 (+16)

— Погарский район – 296 (+1)

— Климовский район – 295 (+21)

— Почепский район – 252

— Клинцовский район – 253 (+18)

— Суземский район – 233

— Мглинский район – 239

— Дубровский район – 212

— Клетнянский район – 187 (+1)

— Суражский район – 127

— Красногорский район – 126 (+3)

— Севский район – 107

— Гордеевский район – 103

— Жирятинский район – 94

— Злынковский район – 101 (+8)

— Рогнединский район – 42 (+1)

— Иногородние – 46 (+1).

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