Всего коронавирус обнаружили в 16 муниципалитетах Брянщины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 195 жителей региона. Выздоровели 185 пациентов, за сутки от ковида скончались 7 человек, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 19327 человек подтвердили диагноз, вылечились 17025 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2910 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 329 тысяч раз.
Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 62 заболевших. В Клинцах выявили 22 новых случая, в Климовском районе - 21, в Навлинском районе - 16, в Жуковском 11. За сутки зарегистрировали одного иногороднего пациента с ковидом. Всего коронавирус обнаружили в 16 муниципалитетах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 декабря 2020 года:
— Брянск – 7958 (+62)
— Брянский район – 2314 (+17)
— Дятьковский район – 825 (+1)
— Карачевский район – 631 (+7)
— Клинцы – 515 (+22)
— Трубчевский район – 474
— Комаричский район – 470
— Жуковский район – 481 (+11)
— Стародубский район – 408
— Новозыбков – 394 (+1)
— Выгоничский район – 390
— Унечский район – 370
— Брасовский район – 368 (+4)
— Сельцо – 343
— Фокино – 330
— Навлинский район – 343 (+16)
— Погарский район – 296 (+1)
— Климовский район – 295 (+21)
— Почепский район – 252
— Клинцовский район – 253 (+18)
— Суземский район – 233
— Мглинский район – 239
— Дубровский район – 212
— Клетнянский район – 187 (+1)
— Суражский район – 127
— Красногорский район – 126 (+3)
— Севский район – 107
— Гордеевский район – 103
— Жирятинский район – 94
— Злынковский район – 101 (+8)
— Рогнединский район – 42 (+1)
— Иногородние – 46 (+1).
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