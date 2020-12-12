Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 декабря 2020 года

На Брянщину завезли еще 200 доз вакцины от ковида и поместили в специальную морозильную камеру. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области на час ночи 12 декабря 2020 года коронавирусом заболели еще 188 жителей региона. Выздоровели 204 пациента. Новых смертей от ковида не зафиксировали.

В целом с начала пандемии в регионе у 179132 человек подтвердили диагноз, вылечился 16840 жителей области, умер 161 пациент. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2682 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 326,7 тысячи раз.

В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев обнаружили в Брянске. Здесь за минувший день заболели 52 человека. Также значительные приросты заболеваемости показали: Трубчевский (32), Брянский (15), Брасовский (14) и Жуковский (13) районы. Кроме того, брянскую статистику пополнил еще один иногородний гражданин – 45-й с начала пандемии.

На Брянщину завезли 200 доз вакцины от коронавируса. Она называется «Гам Ковид Вак» (либо «Спутник V»). На склад в Брянск препарат доставили в рефрижераторе. Затем их загрузили в морозильную камеру, температура которой минус 35 градусов. Там она будет храниться до момента выдачи поликлиникам и ФАПам. Предполагается, что ее получат медики.

Стало известно, что технике вакцинации от ковида в регионе обучили 90 медсестер и 483 фельдшеров. В скором времени фармацевтическими морозильниками все 39 медицинских организаций, которые будут прививать население. Ведь хранить препарат следует в специальных условиях: при температуре минус 40 градусов.

За сутки в Брянске на так называемых безмасочников составили три административных протокола. Те находились в общественных местах без индивидуальных средств защиты.

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Фото: оперативный штаб Брянской области.

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