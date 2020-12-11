В Брянскую область завезли еще 200 доз вакцины от ковида

На Брянщину завезли 200 доз вакцины от коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Две сотни доз вакцины от коронавируса «Спутник V» (она же – Гам Ковид Вак) поступили в Брянскую область в пятницу, 11 декабря. Ее получат медицинские работники, сообщают в пресс-службе облправительства.

На склад в Брянск препарат доставили в рефрижераторе. Затем их загрузили в морозильную камеру, температура которой минус 35 градусов. Там она будет храниться до момента выдачи поликлиникам и ФАПам.

– В регионе фармацевтическими морозильниками обеспечат все 39 медицинских организаций, которые будут прививать население от коронавируса, – говорят в областном правительстве. – А самой технике вакцинации обучили 90 медсестер и 483 фельдшеров.

Напомним, до конца года в Брянскую область должны поставить 1032 дозы препарата. А самых первых добровольцев, также врачей, привили у нас 16 сентября. Также прививку от ковида получил губернатор Александр Богомаз. Для этого он дважды посетил один из столичных медицинских центров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».