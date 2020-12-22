Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 декабря 2020 года

За сутки на Брянщине коронавирусом заболели 200 жителей региона. Выздоровели 42 пациента, семеро умерли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 200 жителей региона. Выздоровели 42 пациента, умерли 7 человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 21321 человека подтвердили диагноз, вылечились 18910 жителей области, умерли 214 пациентов.

В Брянске за прошедший день подтвердили 97 новых случаев коронавируса. В Комаричском и Гордеевском районах выявили по 14 заболевших, в Унечском – 1, в Брянском – 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 21 муниципалитетах. Также региональную статистику пополнили два иногородних ковид-пациента.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 декабря 2020 года:

— Брянск – 8651 (+97)

— Брянский район – 2607 (+10)

— Дятьковский район – 905 (+1)

— Карачевский район – 679 (+1)

— Клинцы – 567 (+8)

— Комаричский район – 532 (+14)

— Жуковский район – 521 (+3)

— Трубчевский район – 499 (+5)

— Стародубский район – 487 (+4)

— Новозыбков – 451 (+1)

— Выгоничский район – 430

— Унечский район – 416 (+11)

— Брасовский район – 406 (+5)

— Навлинский район – 386

— Сельцо – 360

— Фокино – 354

— Погарский район – 318 (+2)

— Климовский район – 317

— Мглинский район – 285

— Почепский район – 283 (+2)

— Клинцовский район – 278 (+5)

— Дубровский район – 253 (+7)

— Суземский район – 252 (+1)

— Клетнянский район – 208 (+2)

— Суражский район – 146

— Гордеевский район – 142 (+14)

— Красногорский район – 141 (+4)

— Злынковский район – 130

— Севский район – 121

— Жирятинский район – 95 (+1)

— Рогнединский район – 52

— Иногородние – 49 (+2).