Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 декабря 2020 года

За сутки на Брянщине коронавирусом заболели 200 жителей региона. Выздоровели 42 пациента, семеро умерли.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 200 жителей региона. Выздоровели 42 пациента, умерли 7 человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 21321 человека подтвердили диагноз, вылечились 18910 жителей области, умерли 214 пациентов.
В Брянске за прошедший день подтвердили 97 новых случаев коронавируса. В Комаричском и Гордеевском районах выявили по 14 заболевших, в Унечском – 1, в Брянском – 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 21 муниципалитетах. Также региональную статистику пополнили два иногородних ковид-пациента.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 декабря 2020 года:
— Брянск – 8651 (+97)
— Брянский район – 2607 (+10)
— Дятьковский район – 905 (+1)
— Карачевский район – 679 (+1)
— Клинцы – 567 (+8)
— Комаричский район – 532 (+14)
— Жуковский район – 521 (+3)
— Трубчевский район – 499 (+5)
— Стародубский район – 487 (+4)
— Новозыбков – 451 (+1)
— Выгоничский район – 430
— Унечский район – 416 (+11)
— Брасовский район – 406 (+5)
— Навлинский район – 386
— Сельцо – 360
— Фокино – 354
— Погарский район – 318 (+2)
— Климовский район – 317
— Мглинский район – 285
— Почепский район – 283 (+2)
— Клинцовский район – 278 (+5)
— Дубровский район – 253 (+7)
— Суземский район – 252 (+1)
— Клетнянский район – 208 (+2)
— Суражский район – 146
— Гордеевский район – 142 (+14)
— Красногорский район – 141 (+4)
— Злынковский район – 130
— Севский район – 121
— Жирятинский район – 95 (+1)
— Рогнединский район – 52
— Иногородние – 49 (+2).