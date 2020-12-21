В Брянске жилищные условия улучшили две сотни семей за год

Около 200 семей Брянска улучшили свои жилищные условия в этом году. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Около 200 семей Брянска улучшили свои жилищные условия в 2020 году. Этому способствовала реализация сразу нескольких ведомственных целевых программ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь идет о молодых многодетных семьях, детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей, договорах социального найма, а также «чернобыльском» жилье.

Так, 115 семей получили жилищные сертификаты как переселенцы-«чернобыльцы». На эти цели из федерального бюджета выделялось больше 207 миллионов рублей. Кстати, годом ранее на аналогичную программу израсходовали больше денег, а своим углом обзавелись 272 семьи. Снижение объясняют сокращением очередников.

15 молодых многодетных семей получили социальную выплату на покупку или строительство жилья. Еще семь ячеек общества въехали в освободившиеся муниципальные квартиры по договорам социального найма. Причем ремонт там сделали за счет городского бюджета.

Ну и наконец, порядка 52 миллионов рублей израсходовали жилье детям-сиротам.

– Жилые помещения для этой категории граждан приобретали в домах по улице А.К. Толстого в Бежицком районе и улице Менжинского в Фокинском, – уточнили в мэрии. – В 2021-м работу продолжат. На покупку нового жилья для детей-сирот заложено около 50 миллионов рублей. Приобрести удастся около 30 благоустроенных квартир.