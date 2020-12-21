УМВД: по факту ограбления ювелирного магазина в Стародубе завели уголовное дело

В Стародубе трое неизвестных ограбили ювелирный магазин на Первомайской. Фото: Иван ВИСЛОВ

В брянском городе Стародуб трое налетчиков обчистили ювелирный магазин. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело, идет расследование и поиск потенциальных преступников. Об этом «Комсомольской правде в Брянске» сообщили в пресс-службе УМВД по региону утром в понедельник, 21 декабря.

Трое неизвестных ворвались в «Золотой» на улице Первомайской вечером 18 декабря.

По информации брянских СМИ, налетчики избили охранника. Также в помещении магазина находились две сотрудницы. Одна из них смогла убежать, а вторая устроила истерику. Нападавшие разбили витрины, похитили драгоценности, после чего скрылись.

«Комсомолке» ЧП прокомментировали в полицейской пресс-службе:

– Трое налетчиков ворвались в ювелирный магазин примерно в 17:50. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ищем преступников.