В Брянске в школе №60 отметили 35-летний юбилей

Фото: Борис Дуденков.

Пятница, 11 декабря. С утра в школе №60 предпраздничная суета. Нарядные учителя, правда, все в масках – эпидемия расслабиться не дает. У учеников сегодня короткий день. В обед в актовом зале концерт. Старшеклассники помогают украшать зал, малыши повторяют свои номера. В этом году многих пригласить не удалось: рассадка в зрительном зале – через одного.

В год 1000-летия Брянска

- Наша школа открыла свои двери для учеников 1 сентября 1985 года, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Ольга Михайловна Орлова. – А в августе сюда пришла работать и я. До этого я десять лет проработала в школе №54. И пришла в 60-ю со своим 9-м классом, почти в полном составе. Вот и 35 лет позади, 22 из них – я работаю заместителем по воспитательной работе.

Первые компьютеры.

В этот юбилей вспомнили многое: и бывших учеников, и учителей, и руководителей. В школе есть музей ее истории, а также музей Брянского Фронта, знаменитый на всю область.

- Когда открылась школа, мы начали думать, как объединить учителей, учеников, и, возможно, их родителей, - рассказывает основательница музея Алевтина Евдокимовна Пастухова. – И нам пришло в голову вот что – создать музей. Рядом – улица имени генерала Горбатова, аэродром, который использовали во время войны. И начались исследования. Мы познакомились с женой Александра Горбатова, открыли мемориальную доску на одноименной улице. Я считаю, что создать общее дело у нас получилось.

Фото из школьного музея.

Сложная профессия

В 2001 году директором школы №60 стала Наталья Михайловна Грушенкова.

- Я пришла работать в школу в 1987 году, - рассказывает она. – По специальности я – учитель начальных классов. Это был первый год, когда мы начали внедрять новую образовательную программу – с шести лет. В народе ее называют «нулевка». В 1992 году меня назначили заместителем директора начального модуля.

Фото из школьного музея.

В кабинет входят школьники, учителя: «Наталья Михайловна, нужно то, нужно это», - жизнь в школе не останавливается.

- Я люблю работать с людьми, находить с ними общий язык, - говорит директор. – Когда уже была директором, отдушину находила, когда приходила к ученикам - преподавала природоведение.

Первый директор школы №60 Валентина Васильевна Янкова записала видео. Она поздравила школу с праздником. Такие же открытки прислали многие, кто работал в школе, и кому нельзя выходить из дома из-за самоизоляции.

- Слово «директор» - мужского рода, - говорит она. – Я знаю, насколько это сложная работа. Нужно находить общий язык и с учениками, и с учителями, и с родителями, руководить хозяйственной частью. Я желаю успехов Наталье Михайловне. Она пришла в школу, ее уроки проходили на высшем уровне, так же могу оценить и ее в качестве руководителя.

Фото из школьного музея.

В новую жизнь

На концерте – самые разные номера. Ребята читают стихи, поют песни, частушки. Учителям вручили грамоты от управления образования. Теплые слова говорили со сцены, включали видеопоздравления. На празднике вспомнили и тех, кого уже нет с нами.

После уроков у школы собрались ученики. Они выучили стихи, собрали подарки. Вместе с классными руководителями пойдут поздравлять учителей-ветеранов, кто уже ушел на заслуженный отдых.

Второклассники поздравляют Виктора Федоровича Сорокина - учителя черчения и ИЗО.

В школе мы проводим 11 лет, мы растем, взрослеем, умеем... Не может она оставаться равнодушной к нашим мечтам, к нашим проблемам, каждый работник – чем-то да запомнился.

Рядом со школой №60 растет новый микрорайон. Новые дома строят на старом аэропорту, сразу через дорогу. Значит, отступать некуда и нужно работать дальше.

Фото из школьного музея.

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