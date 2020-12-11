На сайте 1xBet зарегистрировались все потенциальные российские игроки. Фото: Елена РАКОВА

Брянский букмекерский бизнес занял второе место в списке "Форбс". Журнал впервые составил рейтинг российских букмекерских компаний. А также провел расследование: кто стоит за самым загадочным букмекером на российском рынке - «1хСтавка», связанный с 1xBet.

Организаторы 1xBet находятся в международном розыске. Следователи называют трех обвиняемых по уголовному делу о нелегальном игорном бизнесе. Это Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. У всех троих - двойное гражданство: России и Кипра.

Следователи подозревают брянцев в том, что они незаконно заработали 63 миллиарда рублей на незаконных казино и ставках.

"Форбс" отводит одну из главных ролей в бизнесе Сергею Каршкову. Он 14 лет прослужил в брянской милиции в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями. Но потом решил уйти в бизнес. В 2011–2012 годах он разрабатывал прогнозную модель поведения клиентов для букмекерской конторы. В 1xBet никогда не работал - был лишь подрядчиком.

Одним из владельцев бизнеса был Роман Семиохин. Сперва он развивал региональную сеть "Фонбет-Брянск". Потом решил открыть собственную букмекерскую контору. Московский бизнесмен Александр Миронов вписал контору Семиохина в свою лицензию. Это работало как франшиза.

- В 2014 году Миронов продал «Букмекер Паб» Семиохину, - пишет "Форбс". - На его базе возникла букмекерская контора «1xСтавка», которую принято называть «легальным клоном» 1xBet. Сам же 1xBet оказался в России вне закона.

На платформе работали не только ставки на спорт, но и онлайн-казино. Когда сайт попал в запрещенный список Роскомнадзора, стали появляться его зеркала.

По делу о брянской букмекерской конторе следователи допрашивали депутата Николая Патова. Журналисты предположили, что связаны с Семиохиным могут быть и семья Куровых, Алексей Кубарев, Леонид Вольпер и Сергей Кречетов.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что материалы Федеральной налоговой службы, которые легли в основу уголовного дела, и раньше поступали следователям, но тогда состава преступления не нашли. Сейчас уголовное дело о незаконной организации азартных игр вернули следователям, так как из материалов невозможно установить место совершения преступления.

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