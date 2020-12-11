Жителя Карачева приговорили к пожизненному сроку за убийство четырех человек

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

25-летнего жителя брянского города Карачев приговорили к пожизненному сроку заключения за убийство четырех человек. Отбывать наказание брянец будет в колонии особого режима.

Кровавая драма разыгралась в одном из частных домов в селе Вельяминова в декабре прошлого года. Молодой человек был гостем. Он поссорился с приятелями. И схватил нож. Ранения он нанес одной женщине и трем мужчинам. От полученных травм они скончались на месте.

- Мужчину признали виновным по двум статьям: "Причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Убийство", - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор пока не вступил в законную силу.

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