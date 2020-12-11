Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 188 жителей региона. Выздоровели 204 пациента, за сутки новых смертей от ковида не регистрировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 19132 человек подтвердили диагноз, вылечились 16840 жителей области, умер 161 пациент. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2682 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 326 тысячи раз.

Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 52 заболевших. В Трубчевском районе выявили 32 новых случая, 15 - в Брянском районе, 14 - в Брасовском, 13 - в Жуковском. Всего коронавирус обнаружили в 18 муниципалитетах Брянщины. За сутки коронавирус подтвердили у одного иногороднего.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 декабря 2020 года:

— Брянск – 7844 (+52)

— Брянский район – 2297 (+15)

— Дятьковский район – 824 (+1)

— Карачевский район – 624

— Клинцы – 493 (+6)

— Трубчевский район – 474 (+32)

— Комаричский район – 470

— Жуковский район – 470 (+13)

— Стародубский район – 408 (+4)

— Новозыбков – 393 (+2)

— Выгоничский район – 390 (+1)

— Унечский район – 370 (+4)

— Брасовский район – 364 (+14)

— Сельцо – 343

— Фокино – 330 (+3)

— Навлинский район – 327 (+6)

— Погарский район – 295 (+5)

— Климовский район – 274

— Почепский район – 252

— Клинцовский район – 235 (+6)

— Суземский район – 233

— Мглинский район – 230 (+9)

— Дубровский район – 212

— Клетнянский район – 186

— Суражский район – 127 (+11)

— Красногорский район – 123 (+3)

— Севский район – 107

— Гордеевский район – 103

— Жирятинский район – 94

— Злынковский район – 93

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 45 (+1).

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