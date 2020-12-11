Специалисты Брянскэнерго за 10 месяцев продиагностировали более 6 тысяч единиц оборудования

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго» .

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по диагностике оборудования за 10 месяцев текущего года. Энергетики филиала провели профилактические испытания более чем на 6200 единицах оборудования и тепловизионный контроль на 149 подстанциях.

В своей работе для получения наиболее объективной информации энергетики применяют приборы и технологии, позволяющие на ранних стадиях обнаруживать и устранять возникающие в функционировании оборудования дефекты. Одно из необходимых мероприятий при диагностике оборудования - тепловизионное обследование, дающее возможность выявлять нагрев электрооборудования и его контактных соединений дистанционно, без вывода из работы, что позволяет избежать перерывов в электроснабжении потребителей. Используя передвижные стационарные высоковольтные лаборатории, сотрудники филиала прямо на месте проводят испытания электрооборудования подстанций и определяют места повреждений силовых кабельных линий.

«Работы по диагностике оборудования проводятся с целью профилактики технологических нарушений и повышения надежности электроснабжения потребителей. Данные, полученные при диагностике, обязательно учитываются при формировании ремонтной программа филиала», - говорит директор филиала Брянскэнерго Александр Косарим