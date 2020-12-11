На пристройку к драмтеатру в Брянске выделят 10 миллионов рублей

Пристройка появится у драмтеатра к 2023 году. Фото: Елена РАКОВА

На пристройку к брянскому драматическому театру на улице Фокина выделят 10 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на разработку проектной документации. Этим займутся в следующем году. А сама пристройка появится у драмтеатра к 2023 году.

Деньги на документацию предусмотрели в областном бюджете на 2021 год. Финансовый документ в окончательной редакции приняли на внеочередном заседании Думы 10 декабря.

В пристройке оборудуют малую сцену, на которой тоже будут ставить спектакли. Появятся у театра и дополнительные хозяйственные помещения. Общая площадь пристройки - две тысячи квадратных метров, сообщают в областном правительстве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».