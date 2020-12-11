Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 декабря 2020 года

В Брянской области за сутки коронавирус выявили в 13 муниципалитетах. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 11 декабря коронавирусом заболели 190 жителей региона. Выздоровели 205 пациентов, за сутки от ковида скончались пять человек.

В целом с начала пандемии в регионе у 18944 человек подтвердили диагноз, вылечились 16636 жителей области, умер 161 пациент. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2662 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 324 тысяч раз.

В Брянской области за сутки коронавирус выявили в 13 муниципалитетах. Больше всего новых случаев зафиксировали в Брянске. Здесь заболели 38 жителей. В Клинцах ковид диагностировали у 33 горожан.

По информации оперативного штаба, в Трубчевском и Клинцовском районах инфекцию подхватили по 23 человека, в Суземском – 22, в Брасовском – 21. В Выгоничском и Почепском районах коронавирусом заболели по семь человек, в Погарском – шесть, в Севском – четыре. В Карачевском районе диагноз «коронавирус» поставили трем пациентам, в Гордеевском – двум, в Стародубском – одному.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Прошедший день поставил коронавирусный антирекорд. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального оперативного штаба, опубликованные 10 декабря. За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 190 брянцев. Это рекордно много с начала пандемии. До этого максимальное количество заболевавших за сутки составляло 185.

В Брянске составили административные протоколы на четверых нарушителей масочного режима. Комиссия посетила 89 предприятий торговли и бытовых услуг. В каждом районе города задержали по одному безмасочнику.

В Брянске на 46-м году жизни скончался наместник Свенского Успенского мужского монастыря игумен Алексий (Тюрин). Причина смерти – осложнения от перенесенной коронавирусной инфекции.

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