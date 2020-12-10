В Брянской области в пятницу ожидают ухудшение погоды

Местами пройдет снег и морось. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области в пятницу, 11 декабря, ожидают ухудшение погоды. Будет небольшая облачность. Местами пройдет снег и морось. Синоптики прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу. Ночью температура воздуха опустится до минус 5 – минус 10. Днем будет чуть теплее: от минус 6 до минус 1.

Подобные погодные условия могут привести к авариям на дорогах, обрывам проводов, нарушениям в работе жилищно-коммунальных служб и транспорта. Гражданам рекомендуют соблюдать осторожность.

При чрезвычайных ситуациях звоните по номерам 112, 01 или 101 (с мобильного), рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».