Брянские депутаты приняли бюджет области на 2021 год

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Депутаты Брянской областной Думы на своем внеочередном заседании в окончательном чтении приняли бюджет региона на 2021 – 2023 годы. В следующем году областные доходы составят 72 миллиарда, расходы превысят 73 миллиарда рублей.

При составлении бюджета использовали программный подход. На 21 государственную программу направят свыше 96 процентов расходов. Как и в прежние годы, региональный бюджет носит социальный характер.

На развитие образования и науки выделили 14,8 миллиардов рублей, на социальную и демографическую политику – 14,6 миллиардов. Для областного здравоохранения и сельского хозяйства запланировали по 11 миллиардов рублей.

На строительство, архитектуру и дорожное хозяйство зарезервировали 6,2 миллиардов рублей. При рассмотрении главного финансового документа региона депутаты внесли в него более 170 поправок, рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.

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