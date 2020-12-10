Всего коронавирус обнаружили в 13 муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 190 жителей региона. Выздоровели 205 пациентов, за сутки от ковида скончались пять жителей области, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 18944 человек подтвердили диагноз, вылечились 16636 жителей области, умер 161 пациент. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2662 теста на коронавирус. За все время тестирование провели больше 324 тысячи раз.

Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 38 заболевших. В Клинцах болезнь выявили у 33 горожан. По 23 человека заболели в Трубчевском и в Клинцовском районах. 22 случая выявили в Суземском районе, 21 – в Брасовском. Всего коронавирус обнаружили в 13 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 декабря 2020 года:

— Брянск – 7844 (+38)

— Брянский район – 2282

— Дятьковский район – 823

— Карачевский район – 624 (+3)

— Комаричский район – 470

— Жуковский район – 457

— Клинцы – 487 (+33)

— Трубчевский район – 442 (+23)

— Стародубский район – 404 (+1)

— Новозыбков – 391

— Выгоничский район – 389 (+7)

— Унечский район – 366

— Сельцо – 343

— Фокино – 327

— Брасовский район – 350 (+21)

— Навлинский район – 321

— Погарский район – 290 (+6)

— Климовский район – 274

— Почепский район – 252 (+7)

— Мглинский район – 230

— Дубровский район – 212

— Суземский район – 233 (+22)

— Клинцовский район – 229 (+23)

— Клетнянский район – 186

— Красногорский район – 120

— Суражский район – 116

— Севский район – 107 (+4)

— Гордеевский район – 103 (+2)

— Жирятинский район – 94

— Злынковский район – 93

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 44.

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