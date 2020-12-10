Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 декабря 2020 года

Всего коронавирус обнаружили в 19 муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 10 декабря от коронавируса скончались три человека. В регионе зарегистрировали рекордный суточный прирост новых случаев заболевания. 9 декабря зафиксировали 185 эпизодов, выздоровели 138 жителей области.

В целом с начала пандемии у 18754 человек подтвердили диагноз, вылечился 16431 житель области, умерли 156 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2449 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 321 тысячи раз.

Брянские власти признали коронавирус одной из основных причин смерти населения. Демографическую ситуацию в регионе обсудили на заседании комитета облдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Больше всего случаев коронавируса за сутки диагностировали в Брянске: 45 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 31 жителя. По 13 человек заболели в Дятьковском и Трубчевском районах. По 11 случаев выявили в Стародубском и Комаричском районах. Всего коронавирус обнаружили в 19 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области сотрудников коронавирусных госпиталей обеспечат бесплатным трехразовым питанием. Деньги выделят из областного бюджета. В регионе создали 40-процентный запас коек для пациентов с коронавирусом. Это стало возможно благодаря открытию госпиталя в Унече. Он рассчитан на 400 мест.

Медучреждение начало принимать пациентов 8 декабря. За две недели его оснастили современным оборудованием, к каждой койке подвели кислород, установили новый КТ-аппарат. Штат госпиталя полностью укомплектовали. В две смены работают унечские врачи, в третью - медики из Новозыбкова.

В Брянске за минувший день поймали четырех нарушителей масочного режима. Рейды прошли во всех районах города. Комиссия обследовала 79 магазинов, кафе, салонов красоты и торговых центров. Два безмасочника попались в Советском районе, по одному в Бежицком и Володарском. На них выписали административные протоколы. В Фокинском районе в этот раз нарушений не обнаружили.

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