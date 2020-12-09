Брянский губернатор подписал соглашение с председателем правительства Приднестровья

Стороны также подписали программу сотрудничества. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

9 декабря правительства Брянской области и Приднестровской Молдавской республики подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве.

Подписи под документами в онлайн-режиме поставили губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель правительства Приднестровья Александр Мартынов.

Стороны также подписали программу сотрудничества. Взаимодействие предусматривает обмен предложениями в различных сферах деятельности: сельском хозяйстве, промышленности, культуре, спорте, туризме, молодежных направлениях.

Срок действия программы рассчитан до 31 декабря 2025 года, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».