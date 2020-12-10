В Брянске чиновника будут судить за гибель трех женщин после нападения бродячих собак

Три женщины от полученных травм скончались. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянске будут судить чиновника за гибель трех женщин после нападения бездомных собак в Бежицком районе. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

По версии следствия, председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации с 2016 года не организовал должным образом работу по по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных. Правоохранители считают, что в Брянске из-за этого постоянно увеличивалось количество бродячих собак, они не раз проявляли агрессию по отношения к людям.

- В результате телесные повреждения получили 13 местных жителей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Трое от полученных травм скончались.

Уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" будут рассматривать в Бежицком районном суде.

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