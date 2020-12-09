В Брянске создается новое волонтерское движение «Волонтеры ЗОЖ»

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации были определены 12 пилотных регионов, которые реализуют региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». Среди этих регионов и Брянская область.

В рамках регионального проекта на территории Брянской области создается новое волонтерское движение – волонтеры ЗОЖ. Волонтеры данного движения будут пропагандировать здоровый образ жизни, так как ЗОЖ является важным фактором здоровья. Он повышает трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний.

В рамках программы «Здоровый образ жизни» лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» состоится обучение волонтеров ЗОЖ Брянской области. Организаторами программы выступают Первичная профсоюзная организация студентов Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского при поддержке управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области. Участниками программы станут 300 человек, которые будут объединены в 22 волонтерских отряда на всей территории Брянской области. Спикерами программы станут врачи, психологи, волонтерские общественные организации, бизнес-тренеры из Москвы.

Волонтерам расскажут как выстроить взаимоотношения так, чтобы было комфортно и свои собственные ресурсы волонтеры могли тратить на достижения, а не на конфликты. Каждый из нас знает, что проще не допустить конфликты, чем потом их решать. На встрече волонтеры узнают семь принципов, которые помогут не допустить в нашу жизнь токсичные отношения.

Также волонтеров ожидает страт-сессия «Тревожиться нельзя расслабиться»: как найти лекарство от стресса и «не сойти с ума» от беспокойства? Тревога ожидает повсюду. Откуда она берется и полезна ли? Уровень беспокойства может быть очень интенсивным, и мы стараемся бороться всеми силами. А стоит ли?

Волонтеров научат тому, как создать сплоченную команду единомышленников. Проект «КМС по Здоровью» как пример создания благоприятной среды для вовлечения граждан в Здоровый и Активный Образ Жизни. В рамках программы для волонтеров состоится онлайн викторина «Мне кажется, я знаю все о ЗОЖ».

У волонтеров ЗОЖ Брянской области появится свой отличительный знак и форма волонтеров.

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