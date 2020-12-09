В Брянске стартовала Школа медиаволонтеров "Медиа мы"

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянске подходит Школа медиаволонтеров «Медиа мы». Для волонтеров это отличная возможность прокачать свои навыки в области медиа: журналистики, блогерства, SMM, фото и видео. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В связи с эпидемиологической ситуацией участники школы помимо традиционного присутствия на занятиях имеют возможность посещать лекции онлайн или смотреть их в записи. В рамках школы проходит обучение по трем направлениям: фото и видео, SMM, ТВ-журналистика и СМИ. Лекторы школы - действующие и практикующие профессионалы и мастера своего дела.

С 8 по 10 декабря стартовали первые офлайн занятия со специалистами в сфере SMM - Алексеем Ломаченковым и Анной Гуляевой. В сфере фото и видео — фотографом Евгением Бирюковым и видеографом Вячеславом Афанасенков. В сфере ТВ-журналистики - корреспондент канала «Брянская губерния» Кристина Пирцхелава и печатного СМИ - журналист Ольга Корнеева.

8 декабря на прошедшей лекции «Основы SMM» спикеры рассказали о плане обучения и объяснили основные понятия интернет-маркетинга. По итогам теоретических и практических занятий, участники школы подготовят проекты по своим направлениям деятельности и получат обратную связь от спикеров. В завершение Школы медиаволонтеры получат сертификаты об участии.

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