В рамках всероссийского марафона #МыВместе в Брянске прошли мероприятия, посвященные Международному Дню добровольца

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

«Мы вместе» - эти слова, как никогда, оказались важны в 2020 году и объединили тысячи людей разных возрастов, разных профессий, разных национальностей вы стремлении помочь тем, кто в этом нуждается. Во время пандемии новой коронавирусной инфекции на передовую борьбы наравне с врачами вышли волонтеры. На территории Брянской области, как и в других регионах, был создан волонтерский штаб оказания помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции. В самые трудные моменты волонтеры доставляли тысячи продуктовых наборов, покупали лекарства и помогали тем, кто находился на самоизоляции и не мог выйти из дома. Именно в это время были созданы и реализованы многие добровольческие проекты. Сотни брянских волонтеров представили свои проекты на Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2020». Полуфиналистами конкурса стали девять брянских волонтеров:

- номинация «Говорит волонтер» – Ирина Струменская с проектом «Доброе сердце»;

- номинация «Малая Родина» – Инна Троянова и ее проект «Наши руки не для скуки»;

- номинация «Организатор добровольчества» – Анастасия Ефимцева со своим проектом «Центр спортивного добровольчества Брянской области»;

- в номинации «Помощь детям» победили Руслан Егоров с проектом «Социальная линейка одежды с рисунками детей», Светлана Дмитроченко с проектом «Дистанционное обучение – уникальность через универсальность», Кристина Якушева с проектом «Мы рядом»;

- номинация «Уверенные в будущем» Михаил Свинцов и его проект «Монумент»;

- полуфиналисты номинации 14-17 лет «Вокруг меня»: Полина Чиркова «Культурный уголок нашего села», Полина Кузина «Культурно жить, экологично – круто и логично».

5 декабря в Брянске в коворкинг-пространстве «Дом волонтера» состоялись торжественные мероприятия, в рамках которых наградили лучших волонтеров региона и сказали им «СПАСИБО».

- Огромное вам спасибо! Спасибо каждому из вас, спасибо благотворительным организациям, спасибо волонтерским организациям за бескорыстный труд и за то, что в свое собственное время вы совершаете добрые дела, - сказал заместитель Губернатора Брянской области Александр Коробко.

Волонтеров поздравили Главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, слова благодарности от имени председателя областной Думы Валентина Суббота добровольцам передал депутат Артем Ашеко.

Сегодня Брянская область занимает лидирующие позиции в волонтерском движении. В этом году его пополнили несколько сотен девушек и юношей, мужчин и женщин. А всего в регионе насчитывается около шестидесяти тысяч добровольцев разных возрастов.

- Торжественное награждение - направлено на то, чтобы, в первую очередь, сказать «спасибо» за то, что на протяжении года, на протяжении нескольких лет, какие бы сложности у нас не возникали, волонтеры принимают участие в наших проектах, создают новые проекта и делают добрые дела, - отметила руководитель центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области Юлия Устинова.

Слова благодарности волонтеры слышат ежедневно и от тех, кому они помогают. И это для них важнее любых наград.

- Бабушки вязали носки для того, чтобы было тепло волонтерам, красивые салфеточки просили передать в семьи, кто-то собирал книжки, чтобы волонтеры в свободное время в центре могли почитать, - рассказала начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская.

Региональный волонтерский штаб Всероссийской акции «Мы вместе» начал свою работу 16 марта 2020 года. Тогда на призыв о помощи откликнулись десятки брянцев, в их числе и семейная пара Игнатовых. Елене и Сергею уже за пятьдесят, но они долгие месяцы помогали наравне со всеми, не взирая на усталость и собственные недуги. В июле Сергея Игнатова не стало. Награду Президента Российской Федерации он получил посмертно.

- Я думаю, что Сергей с нами, - говорит волонтер акции «Мы вместе» Елена Игнатова. - Вот это чувство «Мы вместе» - оно действительно, вместе. Я думаю, то он все это чувствует, все это понимает и я думаю, что он гордится собой.

В рамках церемонии награждения Центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области объявил конкурс на создание талисмана волонтерского движения региона. Этот символ будут размещать на сувенирной продукции.

Для добрых дел нет выходных, поэтому даже в свой праздник, волонтеры не прекращают помогать людям. Чтобы каждый, кто находится в трудной жизненной ситуации почувствовал: Мы вместе.

В рамках праздничных мероприятий подведены итоги конкурса «Доброволец Брянской области – 2020», который проводился в регионе с сентября по ноябрь 2020 года. Стоит отметить, что в этом году было подано в два раза больше заявок на участие, чем в предыдущем.

Конкурс «Доброволец Брянской области - 2020» включал в себя ряд важных номинаций.

Так, в номинации «Организатор добрых дел» победу одержала Якунина Евгения и ее проект «ПОсиДЕЛКИ». Второе место заняли участники волонтерского отряда «С нами в будущее», которые представили жюри проект «Активное долголетие». На третьем месте спортивный студенческий клуб «Огненный лис» и их проект «Приключение Буратино».

Номинация «Добрая идея» покорилась Кристине Якушевой и ее проекту «Мы рядом». Второе место получил проект «Наши руки не для скуки» автор Троянова Ирина Александровна. Тройку призеров замкнул волонтерский отрядов «ДОБРОволец» с проектом «Автограф Победы».

В номинации «Добрая команда. Школа» поздравления принимали ребята волонтерского отряда «Поиск» из Чуровичской средней общеобразовательной школы Климовского района. Второе место получил волонтерский отряд «новое поколение» средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза С.П. Лоскутова города Карачева. Почетную тройку победителей замкнули ученики информационного центра «Школьный городок» средней образовательной школы №7 города Клинцы.

В номинации «Добрая команда. Колледж» победителем стал Новозыбковский филиал «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева».

Волонтерский отряд АО «Брянский машиностроительный завод» победил в номинации «Добрая команда. Корпоративное объединение». Второе место заняло Трубчевское районное волонтерское движение «Лучи Добра». Третье место получил волонтерский отряд «С нами в будущее» Центра дополнительного образования районного поселка Климово.

Специальным призом участника конкурса «Доброволец Брянской области» в номинации «Серебряный волонтер» награждена волонтер Суземского района Елена Николаевна Сафоненкова.

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