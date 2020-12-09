В Брянске отметили День Героев Отечества

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

Герои… Люди, совершившие подвиги во имя Родины. Они сделали для нас все, а что мы можем сделать для них? Главное, мы должны сохранить память о героях, об их подвигах и о времени, в котором они жили.

Память – это, прежде всего, знания. Знания о героических страницах истории нашей великой страны.

В возложении цветов к памятнику принял участие Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, Герой Российской Федерации, председатель постоянного комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной Думы Александр Постоялко и другие официальные лица.

В День Героев Отечества молодежь Брянщины возложила цветы у памятника Воинам и партизанам-освободителям Брянска на площади Партизан. На возложении присутствовали начальник управления молодежной политики и общественных проектов Мария Раевская, руководитель Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Юлия Устинова, представители Юнармии, Волонтеры Победы, представители поисковых отрядов.

Из поколения в поколение наши соотечественники совершали подвиги во славу родной земли. Среди Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социалистического Труда - люди самых разных профессий. Но всех их объединяет одно важное качество - самоотверженное, бескорыстное и преданное служение Отечеству. Низкий поклон им и глубокая благодарность!

В среду волонтеры штаба «Мы вместе» Брянской области доставят подарки от Губернатора Брянской области Героям Отечества, проживающим в регионе.

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

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