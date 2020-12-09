В 2021 году Брянская область снова объявлена «Регионом добрых дел»

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В рамках проведенного конкурса в 2020 году Брянская область опять станет «регионом добрых дел» и получит субсидию на реализацию добровольческих проектов в 2021 году 8 миллионов 328 тысяч рублей.

Для реализации проектов региональной программы «Социальная активность» национального проекта «Образование» Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Оператором конкурса выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр).

Одним из направлений конкурса является формирование инфраструктуры для развития волонтерства. В целях выявления и поддержки лучших региональных практик был запущен такой масштабный конкурс.

- Конкурс позволяет выявить регионы, в которых выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтерами, реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив, - отметила начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская.

4 декабря прошлого года на Международном форуме добровольцев в Сочи наградили победителей Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». По итогам оценки экспертов из 76 регионов, представивших проекты на конкурс, были отмечены 37 регионов страны. Между субъектами-победителями распределено 250 миллионов рублей. Брянская область стала одним из победителей конкурса, и по праву в 2020 году Брянская область была объявлена «Регионом добрых дел». На реализацию добровольческих проектов в 2020 году Брянской области из федерального бюджета выделено больше 6,1 миллиона рублей.

В 2020 году Брянская область опять стала участницей конкурса «Регион добрых дел» на предоставление субсидий на 2021 год. Центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области была подготовлена и представлена на конкурс заявка Брянской области, которая включала 11 добровольческих проектов по развитию добровольчества среди школьников, студентов, а также обучение волонтеров по поиску пропавших людей, созданию центра спортивного добровольчества и центров добровольчества в муниципальных образованиях.

В 2020 году заявки на участие подали 74 субъекта Российской Федерации, из них до очной защиты были допущены только 61. Экспертами выступили представители федеральных Министерств Российской Федерации, высших учебных заведений, руководители крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных фондов.

Проекты Брянской области на очной защите представили начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Мария Раевская и руководитель Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «БОР» Юлия Устинова.

- В рамках полученной субсидии в 2020 году реализованы несколько проектов, - рассказывает руководитель Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области Юлия Устинова. - Это создание и полное оснащение областного коворкинг-пространства «Дом волонтера», которое уже стало местом сбора волонтеров и представителей общественных организаций, проходят образовательные сессии, создаются и разрабатываются проекты, обмениваются опытом. В соответствии с конкурсом в 2020 году такие же Центры созданы в Трубчевском, Почепском, Унечском и Дятьковском муниципальных образованиях региона. В рамках конкурса в Брянской области создана школа медиаволонтеров «Медиа Мы». Также продолжаются образовательные семинары для волонтеров по 15 направлениям добровольчества и проведены Форумы для добровольцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».