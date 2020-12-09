Льготную подписку на "Комсомолку" продлили до 20 декабря

Спешите на Почту России за любимой газетой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Льготную подписку на ежедневную и еженедельную газеты "Комсомольская правда" продлили до 20 декабря. В Брянской области продолжается Всероссийская декада подписки. Она традиционно стартовала 3 декабря.
Любимую газету можно выписать на любой период - от месяца до полугода.
Подписку можно оформить на пожилых родственников. Это станет хорошим подарком на Новый год. К тому же, брянцам до 65 лет продлили режим самоизоляции до 20 декабря. Получать газету они смогут, не выходя из дома.
Подарите своим мамам и папам, бабушкам и дедушка газету их молодости! Спешите на Почту России! Подписку оформить можно дистанционно на сайте.
Цены действительны для Брянска и Брянской области.
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