Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Льготную подписку на "Комсомолку" продлили до 20 декабря

Выписать газеты на 2021 год можно по выгодным ценам
Игорь ЗАЙЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Спешите на Почту России за любимой газетой.

Спешите на Почту России за любимой газетой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Льготную подписку на ежедневную и еженедельную газеты "Комсомольская правда" продлили до 20 декабря. В Брянской области продолжается Всероссийская декада подписки. Она традиционно стартовала 3 декабря.

Любимую газету можно выписать на любой период - от месяца до полугода.

Подписку можно оформить на пожилых родственников. Это станет хорошим подарком на Новый год. К тому же, брянцам до 65 лет продлили режим самоизоляции до 20 декабря. Получать газету они смогут, не выходя из дома.

Подарите своим мамам и папам, бабушкам и дедушка газету их молодости! Спешите на Почту России! Подписку оформить можно дистанционно на сайте.

Цены действительны для Брянска и Брянской области.

Цены действительны для Брянска и Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Общество: ВОПРОС ДНЯ

Рекомендуемые