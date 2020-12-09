Волонтеры Брянскэнерго помогают ветеранам отрасли и в преддверии профессионального праздника поздравляют их с Днем Энергетика

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Волонтерский штаб филиала «Россети Центр Брянскэнерго», в состав которого входят представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и сотрудники филиала, продолжает активную работу.

В центре внимания членов штаба — бывшие работники Брянскэнерго, вышедшие на пенсию. Сотрудники филиала по телефону связываются с энергетиками - пенсионерами с целью формирования списка людей, которым в первую очередь необходима помощь. Волонтеры доставляют пожилым людям продукты первой необходимости и лекарства, а в преддверии профессионального праздника Дня энергетика - и подарки. Бывшим работникам энергетической отрасли передано уже более 20 подарков.

«В Брянскэнерго всегда была сильна преемственность поколений. Молодое поколение энергетиков с удовольствием принимало участие в мероприятиях, гостями которых являлись ветераны отрасли. Старожилы энергетики делились опытом работы с молодежью. И в этот непростой период распространения коронавирусной инфекции, когда самыми незащищенными оказались одинокие пенсионеры, связь поколений стала еще крепче. Сотрудники, которые сейчас трудятся в Брянскэнерго, с готовностью оказывают пенсионерам адресную помощь, морально поддерживают и поздравляют их с предстоящим профессиональным праздником – Днем энергетика», — говорит председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианна Проскоченко.