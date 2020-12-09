Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 185 жителей региона. Выздоровели 138 пациентов, за сутки от ковида скончались три жителя области, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 18754 человек подтвердили диагноз, вылечились 16431 жителя области, умерли 156 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2449 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 321 тысячи раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 45 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 31 жителя. По 13 человек заболели в Дятьковском и Трубчевском районах. По 11 случаев выявили в Стародубском и Комаричском районах. Всего коронавирус обнаружили в 19 муниципалитетах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 декабря 2020 года:
— Брянск – 7806 (+45)
— Брянский район – 2282 (+31)
— Дятьковский район – 823 (+13)
— Карачевский район – 621 (+4)
— Комаричский район – 470 (+11)
— Жуковский район – 457
— Клинцы – 454 (+3)
— Трубчевский район – 419 (+13)
— Стародубский район – 403 (+11)
— Новозыбков – 391
— Выгоничский район – 382 (+1)
— Унечский район – 366 (+7)
— Сельцо – 343
— Фокино – 327
— Брасовский район – 329 (+9)
— Навлинский район – 321 (+3)
— Погарский район – 284 (+10)
— Климовский район – 274
— Почепский район – 245 (+1)
— Мглинский район – 230
— Дубровский район – 212
— Суземский район – 211 (+8)
— Клинцовский район – 206
— Клетнянский район – 186
— Красногорский район – 120 (+5)
— Суражский район – 116
— Севский район – 103 (+6)
— Гордеевский район – 101 (+2)
— Жирятинский район – 94
— Злынковский район – 93 (+2)
— Рогнединский район – 41
— Иногородние – 44.
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