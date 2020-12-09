Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 185 жителей региона. Выздоровели 138 пациентов, за сутки от ковида скончались три жителя области, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 18754 человек подтвердили диагноз, вылечились 16431 жителя области, умерли 156 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2449 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 321 тысячи раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 45 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 31 жителя. По 13 человек заболели в Дятьковском и Трубчевском районах. По 11 случаев выявили в Стародубском и Комаричском районах. Всего коронавирус обнаружили в 19 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 декабря 2020 года:

— Брянск – 7806 (+45)

— Брянский район – 2282 (+31)

— Дятьковский район – 823 (+13)

— Карачевский район – 621 (+4)

— Комаричский район – 470 (+11)

— Жуковский район – 457

— Клинцы – 454 (+3)

— Трубчевский район – 419 (+13)

— Стародубский район – 403 (+11)

— Новозыбков – 391

— Выгоничский район – 382 (+1)

— Унечский район – 366 (+7)

— Сельцо – 343

— Фокино – 327

— Брасовский район – 329 (+9)

— Навлинский район – 321 (+3)

— Погарский район – 284 (+10)

— Климовский район – 274

— Почепский район – 245 (+1)

— Мглинский район – 230

— Дубровский район – 212

— Суземский район – 211 (+8)

— Клинцовский район – 206

— Клетнянский район – 186

— Красногорский район – 120 (+5)

— Суражский район – 116

— Севский район – 103 (+6)

— Гордеевский район – 101 (+2)

— Жирятинский район – 94

— Злынковский район – 93 (+2)

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 44.

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