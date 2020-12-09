В массовом ДТП в Брасовском районе пострадали три человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Появились подробности ДТП в Брасовском районе. В аварии пострадали три человека. Все они находились в легковом автомобиле.

Автоавария случилась около 19.45 во вторник, 8 декабря, на 426-м километре трассы М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области. 48-летний водитель КамАЗа утратил контроль за машиной и врезался в стоящий "Фольксваген Транспортер". А потом столкнулся с двумя экскаваторами, которые стояли за ограждением в ремонтной зоне.

41-летний водитель "Фольксвагена" не пострадал. Травмы получили три пассажира. У 41-летнего мужчины диагностировали перелом и вывих тазобедренного сустава, травму и ушиб головы, перелом позвоночника. У 46-летнего пострадавшего - перелом ребер. Обоих госпитализировали. Еще один 41-летний пассажир от госпитализации отказался. У него переломы ребер и ключицы.

Сразу после аварии движение на трассе было ограничено. Его восстановили в течение двух часов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».