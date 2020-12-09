Жителям Новозыбкова потребовали пересчитать плату за водоснабжение из-за аварии

Фото: газета "Маяк".

Жителям брянского города Новозыбкова потребовали пересчитать плату за водоснабжение из-за коммунальной аварии. 2 декабря на пересечении улиц Полевой и Чапаева прорвало магистральную трубу. Жители остались без холодной воды на сутки.

Когда стали устранять аварию, выяснилось, что починить трубу не удастся - она изношена на 80 процентов. В этом году в бюджете Новозыбковского городского округа не было предусмотрено средств на текущий ремонт системы водоснабжения.

- Ресурсоснабжающая организация - МУП «Новозыбковский городской водоканал» в нарушение закона своевременно не уведомил о произошедшей аварии органы Роспотребнадзора и МЧС, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

От властей потребовали разработать инвестиционную программу для модернизации системы водоснабжения. А жителям города - провести перерасчет за услугу водоснабжения.

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