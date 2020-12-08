В Брянской области прошел Форум отрядов снежного десанта

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянской области 5 и 6 декабря прошел Форум отрядов снежного десанта. Его организаторами стали Брянское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области и Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс».

В 2020 году форум провели в онлайн-формате. Участники собирались в микро-группы по 10-12 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Участники Школы в офлайн формате были обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и перчатками.

От Брянской области в форуме участвовали 110 представителей. Это командиры, комиссары и врачи отрядов РСО, участники Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» на территории Брянской области (студенческая молодежь вузов и сузов), работающая молодежь региона.

«Снежный десант РСО» проводится уже много лет. Бойцы студенческих отрядов выезжают в отдаленные деревни и села, встречаются с детьми в школах, проводят с ними мастер-классы. А еще - помогают ветеранам и пожилым людям в расчистке снега, уборке дома и приусадебного участка. По вечерам в местном Доме культуры ребята представляют концертную программу из номеров студенческой художественной самодеятельности.

В рамках Форума волонтеры-медики Брянской области обучили командирский состав РСО основам оказания первой медицинской помощи. Учителя общеобразовательных школ, специалисты дополнительного образования региона организовали и провели для участников Форума прикладные мастер-классы.

Участники Форума обсудили план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Они планируют организовать адресную помощь и интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Форум «Снежный десант РСО» стал базовой площадкой, где готовятся к Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» на территории Брянской области в 2021 году.

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