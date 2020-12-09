Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 декабря 2020 года

Брянский диагностический центр. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области на час ночи 9 декабря 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 18569 человек. Из них выздоровели 16293 пациента. Число умерших - 153.

До конца недели в Брянскую область привезут 200 доз вакцины от коронавируса. До конца года поступит 990 доз. А всего в регионе планируют привить 290 тысяч человек.

В тяжелом состоянии в реанимации находятся 94 пациента, 55 - на аппаратах ИВЛ. В больницах с коронавирусом находятся больше 1300 человек.

Начал принимать пациентов коронавирусный госпиталь в Унече.

Из-за коронавируса жители Брянской области могут заказать новогоднюю елку по электронной почте. Такую услугу предложили в брянском лесничестве.

Брянская область по приросту заболевших коронавирусом заняла 45 место в стране.

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