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В Брянской области поймали взяточников на 45 миллионов рублей

В 2020 году выявили 214 коррупционных преступлений
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Каждая десятая взятка была совершена в особо крупном размере.

Каждая десятая взятка была совершена в особо крупном размере.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области в 2020 году выявили 214 преступлений, связанных с взяточничеством. Это на 55 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Каждая десятая взятка была совершена в крупом или особо крупном размере.

В 2020 году расследовали 190 фактов взяточничества, что на 26 процентов больше прошлого года. В два с половиной раза выросла и общая сумма взяток. В текущем году она составила 45 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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