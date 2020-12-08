На брянской набережной ремонтируют канализационный коллектор

На прокладку новых труб низкие зимние температуры не влияют. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске меняют трубы канализационного коллектора на набережной за концертным залом «Дружба». Здесь сделали два прокола в земле. Затем методом санации уложат новые трубы диаметром 90 сантиметров.

Новые канализационные трубы протяженностью полтора километра сделают на участке от улицы Горького в Советском районе до очистных сооружений в Фокинском районе. Стоимость работ – около 50 миллионов рублей.

Подрядчики обещают завершить работу к новому году. На прокладку новых труб низкие зимние температуры не влияют, рассказали в пресс-службе брянской мэрии со ссылкой на городской комитет по ЖКХ.

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