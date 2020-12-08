Всего коронавирус выявили в 14 муниципалитетах Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 174 жителя региона. Выздоровели 108 пациентов, за сутки от ковида скончались четыре жителя области, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 18569 человек подтвердили диагноз, вылечились 16293 жителя области, умерли 153 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 901 тест на коронавирус. За все время тестирование провели 318969 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 54 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 31 жителя. В Выгоничском районе обнаружили 18 новых случаев ковида, в Клинцах – 16, в Стародубском районе – 15, в Карачевском – 14. Всего коронавирус выявили в 14 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 декабря 2020 года:

— Брянск – 7761 (+54)

— Брянский район – 2251 (+31)

— Дятьковский район – 810

— Карачевский район – 617 (+14)

— Комаричский район – 459 (+3)

— Жуковский район – 457

— Клинцы – 451 (+16)

— Трубчевский район – 406 (+1)

— Стародубский район – 392 (+15)

— Новозыбков – 391 (+1)

— Выгоничский район – 381 (+18)

— Унечский район – 359 (+7)

— Сельцо – 343

— Фокино – 327

— Брасовский район – 320

— Навлинский район – 318

— Погарский район – 274

— Климовский район – 274

— Почепский район – 244 (+1)

— Мглинский район – 230 (+3)

— Дубровский район – 212

— Клинцовский район – 206 (+7)

— Суземский район – 203

— Клетнянский район – 186

— Суражский район – 116

— Красногорский район – 115

— Гордеевский район – 99

— Севский район – 97 (+3)

— Жирятинский район – 94

— Злынковский район – 91

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 44.

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