Всего коронавирус выявили в 14 муниципалитетах Брянщины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 174 жителя региона. Выздоровели 108 пациентов, за сутки от ковида скончались четыре жителя области, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 18569 человек подтвердили диагноз, вылечились 16293 жителя области, умерли 153 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 901 тест на коронавирус. За все время тестирование провели 318969 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 54 заболевших. В Брянском районе инфекцию выявили у 31 жителя. В Выгоничском районе обнаружили 18 новых случаев ковида, в Клинцах – 16, в Стародубском районе – 15, в Карачевском – 14. Всего коронавирус выявили в 14 муниципалитетах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 декабря 2020 года:
— Брянск – 7761 (+54)
— Брянский район – 2251 (+31)
— Дятьковский район – 810
— Карачевский район – 617 (+14)
— Комаричский район – 459 (+3)
— Жуковский район – 457
— Клинцы – 451 (+16)
— Трубчевский район – 406 (+1)
— Стародубский район – 392 (+15)
— Новозыбков – 391 (+1)
— Выгоничский район – 381 (+18)
— Унечский район – 359 (+7)
— Сельцо – 343
— Фокино – 327
— Брасовский район – 320
— Навлинский район – 318
— Погарский район – 274
— Климовский район – 274
— Почепский район – 244 (+1)
— Мглинский район – 230 (+3)
— Дубровский район – 212
— Клинцовский район – 206 (+7)
— Суземский район – 203
— Клетнянский район – 186
— Суражский район – 116
— Красногорский район – 115
— Гордеевский район – 99
— Севский район – 97 (+3)
— Жирятинский район – 94
— Злынковский район – 91
— Рогнединский район – 41
— Иногородние – 44.
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