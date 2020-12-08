В Брянскую область до конца года поступит 990 доз вакцины от коронавируса

Для вакцинации жителей области готовят медицинский персонал. Фото: Артем КИЛЬКИН

До конца декабря 2020 года в Брянскую область поступит 990 доз вакцины от коронавируса. 200 из них придут в регион до конца текущей недели. Первыми прививку смогут сделать работники здравоохранения и образования.

В настоящее время 39 медучреждений оборудуют фармацевтическими морозильными камерами для хранения вакцин. 15 штук уже приобрели, 37 камер находятся в процессе закупки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Для массовой вакцинации жителей области готовят медицинский персонал. Обучение уже прошли 90 прививочных медсестер в больницах и 483 специалиста фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, всего в регионе от коронавируса планируют привить более 290 тысяч жителей Брянщины. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. От прививки рекомендуют отказаться тем, кто имеет противопоказания по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».