В Фокинском районе Брянска установили новогоднюю елку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска во вторник, 8 декабря, установили новогоднюю елку. Она появилась на своем традиционном месте - у ДК железнодорожников.

Зеленая красавица оказалась старше и выше главной новогодней елки города, которую украшают в сквере Карла Маркса. Высота дерева - 15 метров, вес - две тонны.

Елку для Фокинского района привезли из поселка Верный Путь Брянского района. 40 лет она росла во дворе частного дома. Владельцы подарили дерево городу, сообщают в пресс-службе мэрии.

В среду, 9 декабря, ель начнут украшать шарами, гирляндами и самодельными игрушками, которые смастерили школьники Фокинского района.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».