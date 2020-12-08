В День Героев Отечества в Брянском краеведческом музее покажут фильм

День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянском краеведческом музее в среду, 9 декабря, отметят День Героев Отечества. Сотрудникам покажут фильм "Собибор" (12+). Он повествует о восстании в немецком лагере смерти. Начало показа - в 11.00. Показ будет закрытым из-за коронавируса.

В тот же день откроется выставка "Лица сопротивления" (12+). Она посвящена участникам восстаний в Собиборе, Маутхаузене и других лагерях. Экспозиция расскажет о Надежде Лисовец и Розалии Фридзон, которые организовали побег из концлагеря Эрувиль, об участниках Братского Союза военнопленных. Это была крупнейшая подпольная организация в годы войны. А также об организаторе восстания в румынском лагере Слобозия Алексее Рындине.

Выставка будет работать в краеведческом музее до 9 февраля, сообщают в Информационном центре Музея Победы.

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