В Брянскэнерго подвели итоги конкурса «Путешествие в мир электричества»

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подведены итоги конкурса «Путешествие в мир электричества», в котором принимали участие дети сотрудников филиала «Россети Центр Брянскэнерго». Его цель – знакомство ребят с историей плана государственной электрификации России; формирование у них патриотического сознания и чувства гордости за развитие электроэнергетического комплекса.

Конкурс был приурочен к празднованию 100-летнего юбилея со дня принятия плана ГОЭЛРО. К участию принимались рисунки, выполненные в любой технике, и поделки на обозначенную тему. Для рассмотрения на суд конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители Брянскэнерго, было представлено более двух десятков детских работ, выполненных конкурсантами в возрасте от 5 до 14 лет.

В итоге в возрастной группе 5-7 лет первое место заняла работа семилетнего Ивана Носова, второе – шестилетнего Матвея Татарова, третье – пятилетней Дианы Малаевой. В возрастной группе 8 – 10 лет призовые места распределились следующим образом: первое за свою работу получила девятилетняя Маргарита Доронина, на втором оказалась восьмилетняя Мария Широкова, на третьем – восьмилетняя София Снытко. В возрастной категории 11- 14 лет победителями стали двенадцатилетние ребята: первое место разделили между собой Иван Журавков и Ирина Скоробреха, второе место досталось Ивану Филатенкову, третье – Виолетте Букнис. Победители будут награждены ценными призами в преддверии профессионального праздника их родителей – Дня энергетика.