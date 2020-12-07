Жительница Брянска подарила брасовскому музею старинное пианино

Фото: Брянский государственный краеведческий музей.

Жительница Брянска Ольга Жаркова присоединилась к народной акции «Создадим музей вместе!» и подарила старинное пианино брасовскому музею, рассказали в Брянском краеведческом музее.

Напомним, сейчас в Брянской области реализуют национальный туристический проект «Императорский маршрут». В рамках проекта идет формирование экспозиции будущего музея в имении Великого Князя Михаила Романова в Брасово. Жителям региона предлагают присоединиться к сбору экспонатов.

Подаренное жительницей Брянска пианино было выпущено в 1907 году в Санкт-Петербурге известной фабрикой «К.М. Шредер». Инструменты этой фирмы поставлялись царским домам Германии, Австрии, Дании и России. На подаренном инструменте есть эмблема «Поставщикъ Двора Его Величества». Вполне возможно, что такое фортепиано было и в брасовском имении Михаила Александровича.

Все желающие могут присоединиться к народной акции «Создадим музей вместе!». Для этого необходимо обратиться в Брянский краеведческий музей по адресу: площадь Партизан, дом 6, телефон (4832) 64-47-96) или в Историко-краеведческий музей Брасовского района: поселок Локоть, улица Ленина, дом 6, телефон (48354) 9-10-95.

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