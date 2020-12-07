Всего COVID-19 выявили в 15 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 169 жителей региона. Выздоровели 205 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 18395 человек подтвердили диагноз, вылечились 16185 жителей области, умерли 149 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 678 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 318068 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 74 заболевших. В Дятьковском районе инфекцию выявили у 25 жителей, в Брянском районе – у 24, в Клинцах – у 12, в Почепском районе – у 10. За минувшие сутки ковидом заболел один иногородний пациент. Всего COVID-19 выявили в 15 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 декабря 2020 года:

— Брянск – 7707 (+74)

— Брянский район – 2220 (+24)

— Дятьковский район – 810 (+25)

— Карачевский район – 603

— Жуковский район – 457 (+2)

— Комаричский район – 456 (+5)

— Клинцы – 435 (+12)

— Трубчевский район – 405

— Стародубский район – 377

— Новозыбков – 390 (+2)

— Выгоничский район – 363

— Унечский район – 352

— Сельцо – 343

— Фокино – 327 (+1)

— Брасовский район – 320

— Навлинский район – 318 (+1)

— Погарский район – 274 (+1)

— Климовский район – 274 (+1)

— Почепский район – 243 (+10)

— Мглинский район – 227

— Суземский район – 203

— Дубровский район – 212 (+1)

— Клетнянский район – 186

— Клинцовский район – 199 (+8)

— Красногорский район – 115

— Суражский район – 116

— Гордеевский район – 99

— Жирятинский район – 94

— Севский район – 94

— Злынковский район – 91 (+1)

— Рогнединский район – 41

— Иногородние – 44 (+1).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».