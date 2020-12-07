Всего COVID-19 выявили в 15 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 169 жителей региона. Выздоровели 205 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 18395 человек подтвердили диагноз, вылечились 16185 жителей области, умерли 149 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 678 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 318068 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 74 заболевших. В Дятьковском районе инфекцию выявили у 25 жителей, в Брянском районе – у 24, в Клинцах – у 12, в Почепском районе – у 10. За минувшие сутки ковидом заболел один иногородний пациент. Всего COVID-19 выявили в 15 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 декабря 2020 года:
— Брянск – 7707 (+74)
— Брянский район – 2220 (+24)
— Дятьковский район – 810 (+25)
— Карачевский район – 603
— Жуковский район – 457 (+2)
— Комаричский район – 456 (+5)
— Клинцы – 435 (+12)
— Трубчевский район – 405
— Стародубский район – 377
— Новозыбков – 390 (+2)
— Выгоничский район – 363
— Унечский район – 352
— Сельцо – 343
— Фокино – 327 (+1)
— Брасовский район – 320
— Навлинский район – 318 (+1)
— Погарский район – 274 (+1)
— Климовский район – 274 (+1)
— Почепский район – 243 (+10)
— Мглинский район – 227
— Суземский район – 203
— Дубровский район – 212 (+1)
— Клетнянский район – 186
— Клинцовский район – 199 (+8)
— Красногорский район – 115
— Суражский район – 116
— Гордеевский район – 99
— Жирятинский район – 94
— Севский район – 94
— Злынковский район – 91 (+1)
— Рогнединский район – 41
— Иногородние – 44 (+1).
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