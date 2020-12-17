В пресс-конференции с Путиным участвует семерка брянских журналистов

Фото с региональной площадки в Туле. Автор: Игорь Климов.

Большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным началась в полдень в четверг, 17 декабря. Участвует в ней и семерка журналистов из Брянской области. Они находятся на одной площадок Центрального федерального округа – в Туле. «Комсомольской правде» в Брянске» удалось пообщаться с одним из них – корреспондентом ИА «Город_24» Игорем Климовым.

В 2020-м из-за пандемии коронавируса разговор с главой государства проходит удаленно. Для журналистов в каждом округе организовали специальные площадки. В ЦФО их две – Туле и Москве.

От Брянской области на пресс-конференцию аккредитовались семь человек. Это главный редактор газеты «Жуковские новости» Олег Михеев, директор телеканала «Брянская Губерния» Артем Сухоломкин, оператор телеканала Денис Пашков, корреспонденты РИА «Стрела» Евгений Зорин, ИА «Город_24» Игорь Климов, «Город32» Юрий Лобунов и ИА «Новости Брянска» Валерия Карпухина.

– Для участия в пресс-конференции с Путиным мне пришлось сдать тест на коронавирус, – рассказал «Комсомолке» Игорь Климов. – А вопрос мой вполне конкретный. Он посвящен таможенным проблемам и таможенному администрированию. Если удастся задать – будет хорошо.

По традиции обратиться к президенту могут не только журналисты, но и любой россиянин. Для этого нужно позвонить в колл-центр, зайти на специальный сайт «Москва-Путину» или же использовать мобильное приложение. А отвечает Владимир Путин в прямом эфире. Трансляция идет на двух телеканалах – «Россия 24» и «Россия 1».