Главную новогоднюю елку в Брянске украсят тысячей шаров и сотней метров гирлянд

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В центре Брянска начали украшать главную новогоднюю елку. На дерево повесят тысячу шаров и сотни метров гирлянды с тремя тысячами разноцветных лампочек.

Украшением занимались 7 декабря сотрудники Советской районной администрации и волонтеры - студенты Брянского кооперативного техникума. Закончить наряжать елку планируют к концу вторника, 8 декабря. Главную елку откроют в конце декабря, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, главную елку Брянска срубили 4 декабря на улице Матросова в Бежицком районе. 28 лет она росла во дворе частного дома. Высота елки в этом году - 13,5 метра, вес - полторы тонны.

В Советском районе установят пять живых елок. Новогоднее дерево украсили уже у гипермаркета "Линия". Установить зеленые красавицы у кафедрального собора, на площади Партизан, на Кургане Бессмертия.

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