В Жуковке в здании бывшего детдома откроют детский сад

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском городе Жуковка в здании бывшего санаторного детского дома откроют детский сад на 200 мест, детскую школу искусств и центр детского творчества. Реконструкцию запланировали на 2021 год.

Для детского сада оборудуют отдельный вход, благоустроят территорию вокруг, игровые площадки, капитально отремонтируют бассейн. Сейчас на первом этаже здания располагают две подготовительные группы школы. После ремонта малышей переведут в новый детский сад. Школу искусств и центр детского творчества откроют на втором и третьем этажах.

- Трехэтажное здание, в котором находился детский дом, было построено в 2001 году, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - В нем есть и бассейн, и тренажерный зал. Здание находится в удовлетворительном состоянии, поэтому возник вопрос, как эффективно использовать пустующие площади.

Рядом есть земельный участок. В перспективе здесь появятся жилые дома. Поэтому детский сад в этом микрорайоне необходим. Рядом строится ледовый дворец. Он откроет свои двери до нового года.

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