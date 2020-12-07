В Клинцах отремонтировали площадь перед кафедральным собором

Фото: "Клинцы.ИНФО".

В брянских Клинцах отремонтировали площадь перед кафедральным собором. Работы находятся в завершающей стадии. К центральному входу в храм ведет гранитная лестница. Пешеходные дорожки выложили плиткой. На них установили фонари. Позади устроили детскую площадку.

Некоторые горожане жалеют о срубленных деревьях.

- Гулять по этим великолепным тропинкам из плитки было бы куда приятнее в тени кленов, которые там росли, а не на солнцепеке, - пишет Алина Коленченко. - К тому же, рядом - одна из самых оживленных развязок в городе, и деревья создавали комфортный барьер от суеты и шума дороги.

Фото: "Яндекс.Карты".

На озеленение территории планируют потратить 1,3 миллиона рублей. Перед собором высадят двухлетние саженцы и кустарники. Взрослыми деревьями они станут не скоро.

Другим местным жителям благоустройство понравилось:

- Пришлось пожертвовать несколькими деревьями, но это не критично, - пишет Сергей Захаренко. - Вокруг лесные массивы, а вид на собор теперь открывается замечательный.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».