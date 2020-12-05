217-летие со дня рождения Тютчева на Брянщине отметят в режиме онлайн

Фото: vk.com, сообщество "Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг"

5 декабря исполнилось 217 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. В Брянской области знаменательной дате приурочили несколько мероприятий. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции и действующих ограничений их проведут преимущественно в режиме онлайн.

Очередная годовщина рождения выдающегося земляка – поэта, философа и дипломата – не останется незамеченной на Брянщине. Так, памятной дате посвятят акцию «Читаем Тютчева», где почитатели наследия Федора Тютчева могут выбрать стихотворение (или четверостишие) и записать его на видео. А затем опубликовать ролик в социальных сетях.

Также в течение дня будет транслироваться видеопоздравление от Елены Крюковой, лауреата международного тютчевского литературного конкурса «Мыслящий тростник». Елена Николаевна – поэт, прозаик, искусствовед. Член Союза писателей России, арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом.

Отпраздновать 217-летие Тютчева можно и просмотром документального фильма «Федор Тютчев. Записки царю». Либо посетив виртуальную выставку «Портреты Федора Ивановича Тютчева», где собраны работы самых разных художников.

Кроме того, в тютчевской усадьбе в Овстуге ждут семейных посетителей, чтобы еще раз пройтись по жизненному пути нашего земляка и ответить на вопросы викторины. Победители получат сувениры, сказано в сетевой группе музея-усадьбы.

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