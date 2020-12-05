Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 декабря 2020 года

В Брянской области продлили коронавирусные ограничения для жителей региона старше 65 лет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 5 декабря коронавирусом заболели 163 жителя. Выздоровели 286 пациентов, новых смертей от коронавируса не случилось.

В целом с начала пандемии в регионе у 17883 человек подтвердили диагноз, вылечились 15440 жителей области, умерли 139 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3142 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 312470 раз.

Наибольшее число случаев коронавируса диагностировали в Брянске. Здесь заболели 97 человек. В Выгоничском районе зафиксировали 15 эпизодов, в Брянском – 12. Всего за прошедшие сутки новые случаи ковида выявили в 14 муниципалитетах.

В Брянской области продлили коронавирусные ограничения для жителей региона старше 65 лет. Им до 20 декабря сохранили режим самоизоляции. Пенсионеры могут находиться дома или на дачах. Ограничения не распространяются на медицинских работников, а также на руководителей и сотрудников, без которых предприятия и организации не могут обойтись.

В Брянске за два дня поймали 11 нарушителей масочного режима. В городе 3 и 4 декабря прошли традиционные рейды по выявлению безмасочников. Комиссия обследовала 217 магазинов, салонов красоты и других общественных заведений. Рейды прошли во всех районах города. Больше всего нарушителей нашли в Володарском районе, здесь оштрафовали пятерых человек. В Бежице обнаружили трех безмасочников, в Советском районе – двух, в Фокинском – одного.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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