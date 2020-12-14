В Брянской области из-за ковида запретили многолюдные свадьбы и банкеты

В Брянской области ужесточили ковид-режим из-за роста заболеваемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области вновь ввели коронавирусные ограничения. Они коснулись присутствия гостей на различного рода торжествах и поминках. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

Информацию об ужесточении ковид-режима на Брянщине распространили в понедельник, 14 декабря.

Согласно новым правилам, на массовых мероприятиях теперь могут присутствовать до 30 человек. Это касается, в частности, свабед, юбилеев и похорон/поминок. При этом ключевую роль играют размеры самих помещений: на каждого гостя должна приходиться площадь минимум в четыре квадратных метра.

– Соответствующие изменения внесли в постановление №106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», – добавили в оперштабе.

Добавим, в последнее время в Брянской области фиксируют рост заболеваемости коронавируса. На днях поставили даже новый антирекорд – 197 заболевших за сутки. А в среднем последнюю неделю фиксируют прирост заболеваемости в 189-190 случаев.

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